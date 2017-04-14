У Стрию дівчинка впала з даху дев’ятиповерхівки

By  | 14.04.2017 | Filed under: Новини

Вчора, 13 квітня, близько 17.50 до Стрийського відділу поліції надійшла інформація про те, що по вулиці Коссака у Стрию з даху дев’ятиповерхового житлового будинку впала неповнолітня дівчина, котра від отриманих травм померла.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники сектору ювенальної превенції та працівники інших служб. Особу загиблої встановлено – нею виявилась чотирнадцятирічна учениця восьмого класу однієї з стрийських шкіл.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Трускавецький вісник

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