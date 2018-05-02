У Стрию за пограбування малолітніх засуджено мешканця Дрогобиччини

By  | 03.05.2018 | Filed under: Новини

У лютому минулого року від рук зловмисника потерпів хлопчик, мешканець Стрийського району. У нього нападник на залізничному вокзалі відібрав шкільний рюкзак, у якому поміж інших речей був планшет. Зловмисник саме зауважив, як дитина поклала гаджет у сумку, і, скориставшись нагодою, пограбував школяра. Вартість викраденого становила більш ніж дві тисячі гривень.

Як встановили працівники Стрийського відділу поліції, зловмисником виявився 35-річний мешканець Дрогобицького району, раніше неодноразово судимий за скоєння корисливих злочинів.

Ще одного малолітнього хлопчика зловмисник підстеріг на вулиці Колесси. Він побачив дитину на вулиці, йшов за ним слідом і в під’їзді на сходовій клітці вирвав з рук 8-річного стриянина мобільний телефон вартістю майже дві тисячі гривень.

У судовій залі зловмисник свою вину визнав повністю. Розповів, що викрадені у дітей речі здав у ломбард, а виручені кошти витратив на власні потреби.

Стрийський міський районний суд визнав 35-річного чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років та трьох місяців позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Ольги Марцинюк, Стрийський ВП

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу бібліотекаря
    02.05.2018 | 09:26

    URBAN бібліотека м. Трускавця запрошує на роботу молоду людину на посаду бібліотекаря читального залу. Вимоги до претендентів: - вища освіта; - постійне місце проживання в м. Трускавець; - впевнений користувач ПК та Інтернету; - бажання навчатися і розвиватися. Умови роботи найкращі серед бюджетних установ міста. Графік роботи: щодня з 10.00 до 19.00, в суботу з [...]

  • На роботу в дієтїдальню “Веселка” потрібні офіціанти
    26.04.2018 | 15:16

    На роботу в дієтїдальню “Веселка” (м. Трускавець) потрібні офіціанти. Робота на постійній основі. Довідки за телефоном 067-310- 14-49 або (247) 6-00-30. Також читайтеЗапрошуємо на роботу бібліотекаря (0)Для тих, кого цікавить здоровий спосіб життя (0)Запрошуємо на фестиваль циркового мистецтва “Трускавецький фігляр” (0)Запрошуємо на роботу адміністратора (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви