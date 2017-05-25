У свято працювати гріх

На велике християнське свято Вознесіння Господнього (40-й день після Воскресіння) у Трускавці призначено чергову сесію міської ради. Оскільки у свято хтось йде до церкви, а хтось просто відпочиває, то кількість прибулих депутатів була невеликою – від 19 і менше. Тому для прийняття деяких рішень часто не вистачало 1 голосу, хоча рішення були суто технічні. Але досить було, щоб один-два депутати утрималися, а зо двоє вийшли покурити-побазікати на подвір`я, і рішення провалювалося.

Традиційно після гімну пройшла депутатська розминка. Із запитами виступили Василь Вовчанський, Руслан Цехмейстер, Руслан Пристай, Іван Герльовський, Святослав Грабовський, Андрій Кісак, Василь Тимчишак. Питання стосувалися як загальноміських проблем (вивезення сміття, робота ЦНАПу, видача біометричних паспортів, турбота про соціально незахищених, потреба перевірки ймовірних зловживань окремих посадових осіб міськвиконкому), так і суто локальних (потреба ремонту підпірної стінки на Данилишиних, 9, жахливі розкопи газової служби на вул. Івасюка, МАФи на вул. Шевченка, 30, проблеми хрущовок на вул. Івасюка, затоплення підвалів на вул. Стуса, заміна силового електрокабелю в будинках на вул. Стуса).

Після депутатських запитів слово було надано голові ГО «Рада міста» Лесі Дідик, котра зачитала звернення до Верховної Ради України на підтримку законопроектів №№ 6327, 6328, 6329, 6347 (стосуються медичної реформи, яку блокують певні сили в парламенті). Депутати висловилися, що не проти підтримати це звернення, але все ж відправили його спочатку на розгляд профільної комісії з питань регламенту (голова С. Грабовський).

Порядок денний не рухали, за винятком включення в нього суто технічного питання – надання згоди на участь Трускавця в проекті «Мери за економічне зростання». За це рішення всі депутати проголосували одноголосно.

Блок земельних питань, яким розпочали XXVII сесію ТМР, розглядався мляво та майже без обговорень. Невелика кількість депутатів немов спонукала до обмеження диспутів та зростання ефективності діяльності колегіального органу влади. Здебільшого рішення проходили всіма голосами «за», але, як було сказано вище, по деяких голосів бракувало. Стосується це зокрема теми вилучення землі в межах IV мікрорайону, який по іронії долі належить не місту, а районові. Це упущення давно пора виправити, але в державі зараз інші пріоритети, а страждають прості мешканці та ОСББ, які нібито й трускавецькі, але на так званій «районній», чи станельській землі. Такі собі «заручники» обставини місця.

Тільки один голос «за» було подано за проект рішення, який дозволяв підприємцю Лозі викуп землі на вул. Шевченка. Тільки одне зауваження зробив міський голова присутньому на сесії громадському активістові Володимирові Шиманському за його постійні коментарі під час роботи депутатів. Зате кілька разів секретар ради Наталія Пономаренко змушена була виходити на вулицю, щоб запросити в зал депутатів задля належного кворуму.

Робота в святковий день – не робота, так що на наступний раз міському голові варто враховувати той факт, що у Трускавці депутати переважно дуже побожні воцерковлені люди, і сесію на такі великі свята не призначати…

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

Також читайте