У терцентрі пройде відзначення Міжнародного дня людей похилого віку

У понеділок, 1 жовтня, в Трускавецькому територіальному центрі обслуговування одиноких та непрацездатних громадян пройде загальноміський захід – відзначення Міжнародного дня людей похилого віку. Про це «Трускавецький вісник» повідомила директор терцентру Олена Пилат. Цього року окрім традиційних офіційної та концертної частини святкувань відбудеться ще й освячення нового приміщення терцентру. Нагадаємо, що установа потребувала розширення і отримала додаткові площі за рахунок колишньої аптеки на Стебницькій, 66, що примикає до існуючих приміщень територіального центру.

Початок відзначення Міжнародного дня людей похилого віку у Трускавецькому терцентрі – о 12.00.

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