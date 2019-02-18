У трьох містах регіону пройде презентація книги «Зграя»

21-22 лютого в Дрогобичі, Бориславі та Трускавці відбуватимуться зустрічі з молодою письменницею, лауреаткою премії Олеся Гончара і конкурсу “Коронація слова”, авторкою книг про підлітків і для підлітків “Сіль для моря, або Білий Кит”, “Зграя” Анастасією Нікуліною.

Зустріч в Дрогобичі відбудеться у четвер, 21 лютого, о 14.00 в центральній бібліотеці ім. В. Чорновола, у Трускавці – в той же день о 16.30 в УРБАН-бібліотеці. Натомість у Бориславі Анастасія Нікуліна побуває та свої книги презентуватиме у п’ятницю, 22 лютого, о 15.30 (центральна бібліотека). Модераторами зустрічей будуть Анна Герилів та Наталія Барабаш.

Також читайте