У трьох містах регіону пройде презентація книги «Зграя»

By  | 18.02.2019 | Filed under: Новини

21-22 лютого в Дрогобичі, Бориславі та Трускавці відбуватимуться зустрічі з молодою письменницею, лауреаткою премії Олеся Гончара і конкурсу “Коронація слова”, авторкою книг про підлітків і для підлітків “Сіль для моря, або Білий Кит”, “Зграя” Анастасією Нікуліною.

Зустріч в Дрогобичі відбудеться у четвер, 21 лютого, о 14.00 в центральній бібліотеці ім. В. Чорновола, у Трускавці – в той же день о 16.30 в УРБАН-бібліотеці. Натомість у Бориславі Анастасія Нікуліна побуває та свої презентуватиме у п’ятницю, 22 лютого, о 15.30 (центральна бібліотека). Модераторами зустрічей будуть Анна Герилів та Наталія Барабаш.

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