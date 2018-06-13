У трускавчан – третє місце на турнірі з вільної боротьби

By  | 13.06.2018 | Filed under: Новини

10 червня у Львові  проводився  юнацький турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2008 -2010 р.н. Турнір проходив з нагоди Дня захисту дітей серед  дитячо-юнацьких спортивних шкіл та клубів 8 областей України. Всього в турнірі взяло участь 130 борців та борчинь.

Команда ДЮСК «Спортовець» з Трускавця теж взяла участь в цьому спортивному заході, інформують в адміністрації спортклубу. Бронзові медалі та треті місця вибороли вихованці відділення вільної боротьби  Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» Трач Вікторія та Рудий Максим (тренер ДЮСК Семен Гардій).

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