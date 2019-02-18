У трускавчан – золото на Чемпіонаті області з боксу

By  | 19.02.2019 | Filed under: Новини

14-16 лютого у Львові троє вихованців відділення боксу ДЮСК «Спортовець» брали участь у чемпіонаті Львівщини з боксу серед юнаків 13-14 років. Про це інформує адміністрація закладу. Всього у чемпіонаті області участь взяли 120 учасників з 25 команд.

Кот Богдан та Побережний Ілля вибороли «золоті» медалі та звання чемпіона області з боксу, третє місце та «бронза» у Садов’яка Назара (тренери ДЮСК «Спортовець» Гнатків Анатолій та Мінів Назар).

Кот Богдан та Побережний Ілля увійшли у склад збірної команди області та 26-28 березня 2019 року представлятимуть Львівщину на зональних змаганнях чемпіонату України серед юнаків 13-14 років.

А 17-25 лютого в Харкові вихованець відділення боксу ДЮСК «Спортовець» Старовий Руслан в складі збірної команди Львівщини бере участь у чемпіонаті України з боксу серед юніорів.

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • ДО УВАГИ ПЕНСІОНЕРІВ – ОДЕРЖУВАЧІВ СУБСИДІЙ!
    18.02.2019 | 12:33

    З 1 березня 2019 року за рішенням Уряду (постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 62) монетизовані житлові субсидії пенсіонерам будуть виплачуватись органами Пенсійного фонду України. Пенсіонерам – субсидіантам, які отримують пенсію через банки, кошти будуть перераховуватись прямо на їх пенсійні рахунки в банківських установах, де вони обслуговуються згідно договору. Пенсіонерам, які отримують пенсійні виплати [...]

  • Комерційна пропозиція від Львівської майстерні вареників
    07.02.2019 | 14:14

    Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (285)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу за відновлення унікальної пішохідної галереї(Дептака) (86)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви