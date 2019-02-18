У трускавчан – золото на Чемпіонаті області з боксу

14-16 лютого у Львові троє вихованців відділення боксу ДЮСК «Спортовець» брали участь у чемпіонаті Львівщини з боксу серед юнаків 13-14 років. Про це інформує адміністрація закладу. Всього у чемпіонаті області участь взяли 120 учасників з 25 команд.

Кот Богдан та Побережний Ілля вибороли «золоті» медалі та звання чемпіона області з боксу, третє місце та «бронза» у Садов’яка Назара (тренери ДЮСК «Спортовець» Гнатків Анатолій та Мінів Назар).

Кот Богдан та Побережний Ілля увійшли у склад збірної команди області та 26-28 березня 2019 року представлятимуть Львівщину на зональних змаганнях чемпіонату України серед юнаків 13-14 років.

А 17-25 лютого в Харкові вихованець відділення боксу ДЮСК «Спортовець» Старовий Руслан в складі збірної команди Львівщини бере участь у чемпіонаті України з боксу серед юніорів.

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