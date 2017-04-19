У Трускавець приїжджає волонтер з Америки

By  | 20.04.2017 | Filed under: Новини

Волонтер з Корпусу Миру (США) приїжджає до Трускавця. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомила громадський діяч Катерина Розора, котра відома трускавчанам як одна з учасниць акції публічного спалення прапору «Фронту змін» у Трускавці.

До міста-курорту волонтер з Америки прибуде вже цього тижня. Так, у неділю, 23 квітня, пройде зустріч з волонтером в готелі «Клуб рН». Прогнозується, що волонтер Корпусу Миру активно включиться в життя трускавецької громади та організації «Ротарі Клуб Трускавець».

Трускавецький вісник

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