У Трускавець з`їхалися силачі

By  | 30.07.2017 | Filed under: Новини

У суботу, 29 липня, в Трускавці проходили змагання на Кубок України зі стронгмену. Змагання стартували на центральній площі Трускавця (площа Незалежності), учасників привітали заступник міського голови Олександр Ткаченко та голова ТМО партії «Солідарність» (Блок Петра Порошенка), депутат Трускавецької міської ради Анатолій Стародуб.

- Ми зацікавлені в тому, щоб у нашому курортному місті відбувалися такі події всеукраїнського значення. До того ж це чудова промоція здорового способу життя і заняття спортом, – зазначив у своєму вітальному слові Анатолій Стародуб.

Після змагань стронгмени відновлювали свої сили в санаторії “Кристал”, де їх чекали смачна кухня і затишні номери.

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Новини Трускавця та регіону

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