У Трускавецькому суді експонується виставка дитячих малюнків про суд майбутнього

By  | 14.06.2019 | Filed under: Новини

У Трускавецькому міському суді Львівської області підходить до завершення незвична для судової установи виставка дитячих малюнків на тему: « майбутнього очима дітей». Виставка присвячена Міжнародному дню захисту дітей, і проходить з ініціативи судді-спікера Тетяни Василюк. Про це інформують в Трускавецькому суді.

Виставка робіт викликала захоплення та покращила настрій суддям, працівникам апарату суду та відвідувачам. Відвідувачі суду мають можливість подивитися як діти уявляють правосуддя майбутнього. Тут можна побачити і Феміду в різних образах, і зал засідань під час судового процесу, і суддю. Інколи діти уявляють суддів суворими, або у вигляді казкових персонажів, в мантіях, з довгим волоссям і в перуках. Дитяча уява про справедливість, про добро і зло починає формуватись із прочитаних казок та розповідей рідних. Діти уявляють суд місцем, де добро і зло вимірюється на вагах.

Усі дитячі малюнки є індивідуальними, з оригінальною інтерпретацією правосуддя. Яскраві роботи юних митців вражають, як своєю майстерністю виконання, так і глибиною змісту. Вражає й творча уява дітей, які відображають своє бачення тематики конкурсу за допомогою різних технік і прийомів.

Такий захід проводився з метою сприяти формуванню правової культури та популяризації інституту судової влади серед молоді, розвитку морально-етичних якостей дітей, формування позитивного образу права як державного інституту, сприяння самореалізації та творчому розвитку дітей.

Колектив суду подякував усім учасникам за сприяння у проведенні виставки дитячих малюнків.

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