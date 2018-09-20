У Трускавецькому суді проведено круглий стіл

У середу, 19 вересня, в Трускавецькому міському суді Львівської області проведено круглий стіл за участі суддів-спікерів Марчука Володимира Івановича та Василюк Тетяни Василівни, старшого інспектора Дрогобицького МРВ з питань пробації (м. Трускавець) філії Державної установа «Центр пробації» у Львівській області майора внутрішньої служби Романської Оксани Володимирівни, керівника апарату суду Віталія Корчинського, помічника судді Ірини Луцької, фахівця першої категорії Дрогобицького МРВ з питань пробації (м. Трускавець) філії Державної установа «Центр пробації» Степана Мінчака. Про це інформує прес-служба Трускавецького суду.

Приводом для чергової зустрічі стала необхідність обговорення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання», яким внесено низку змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, що стосуються суспільно корисних робіт, а також необхідність врахування змін під час виконання судових рішень.

Круглі столи та робочі зустрічі завжди стають гарним майданчиком для жвавого обговорення проблемних питань, а тому учасники заходу планують проведення подібних обговорень і в майбутньому.

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