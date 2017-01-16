У Трускавецькому терцентрі обмінялися досвідом

В Трускавецькому територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відбувся семінар по обміну досвідом з фахівцями та спеціалістами соціальної роботи Дрогобицького територіального центру соціального обслуговування.
Директор терцентру Олена Пилат ознайомила колег з роботою відділень терцентру. Учасники семінару обговорювали такі теми: впровадження Державних соціальних стандартів, надання соціальних послуг відділенням денного перебування, надання платних соціальних послуг, робота з індивідуальними планами надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома, згідно шкали оцінки виконання складних та елементарних дій отримувача соціальної послуги, робота «Університету третього віку».
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