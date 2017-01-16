У Трускавецькому терцентрі обмінялися досвідом

Ресторан «Оскар» (м. Трускавець) запрошує на роботу кухаря. Довідки за тел. (03247) 6-66-01. Трускавецький вісник Також читайтеУ Трускавці пройде вечір пам`яті Кузьми Скрябіна (0)Запрошуємо на зустріч з Сашком Лірником (0)Оголошення про набір учнів в перші класи (0)Подаруйте радість Різдва дітям зі Сходу (0)

СШ № 3 м. Трускавця оголошує набір учнів в перші класи. Вчителі-класоводи Тимчук Л.І. та Кропивницька Л.М. проведуть перше заняття з майбутніми першокласниками 23 лютого 2017 року. Трускавецький вісник Також читайтеУ Трускавці пройде вечір пам`яті Кузьми Скрябіна (0)Запрошуємо на зустріч з Сашком Лірником (0)Запрошуємо на роботу кухаря (0)Подаруйте радість Різдва дітям зі Сходу (0)