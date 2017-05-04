У трускавецьких баскетболістів – бронза

28-29 квітня у Дрогобичі проводився ХХ традиційний юнацький турнір з баскетболу «Приз Матері» серед учнів 2005 – 2006 р.н. Про це інформує адміністрація Трускавецького ДЮСК «Спортовець». Вихованці відділення баскетболу Трускавецького ДЮСК «Спортовець» вибороли третє місце (тренер ДЮСК Роман Підцерковний), уступивши першість господарям турніру (ДЮСШ-1 м. Дрогобич, 1 місце) та команді ОДЮСШ (м. Львів, 2 місце). Четверте місце у активі команди ДЮСШ-2 м. Дрогобич, п’яте у команди ДЮСШ м. Червоноград.
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