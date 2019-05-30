У Трускавці активісти просять виділити спеціальні місця для вигулу собак

Вчора, 29 травня, на сайті електронних петицій з`явилася петиція під назвою «Виділення спеціальних місць і майданчиків для вигулу собак». Автором петиції до Трускавецької міської ради є Сніжана Варець.

«Власники собак не перший рік просять місцеву владу звернути увагу на проблему вигулу собак. Оскільки в місті вводяться нові правила реєстрації собак, їх облік, то в свою чергу власники собак просять виділити спеціальні місця для вигулу чотирилапих вихованців. Ми всі прагнемо до цивілізованих відносини між мешканцями міста і собачниками. Ми з повагою ставимося до побажань всіх городян, то владі пора припинити закривати очі на наші проблеми. У свою чергу ми обіцяємо підтримувати чистоту і порядок на виділених територіях», – зазначено в петиції.

За один день петицію підписало 12 осіб зі 100 необхідних. Збір підписів триватиме три місяці, проте якщо необхідна кількість голосів назбирається швидше, то рада розгляне петицію вже на своєму найближчому пленарному засіданні. Підписати звернення власників собак можна за посиланням https://e-dem.in.ua/truskavets/Petition/View/33?fbclid=IwAR1nz7k3DsWZeHDIPkQAGQEyeOAsWMBbxdNuSDr77EV1eEl6hvlzvwwmGI0

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