У Трускавці активізувалися анонімники

До Трускавецького відділення поліції останнім часом поступає велика кількість анонімних дзвінків з повідомленням про факти торгівлі у невстановлених для цього місцях. Про це 1 жовтня на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив начальник Трускавецького ВП Максим Гук. Та коли поліціянти виїжджають за вказаними адресами, то жодних порушників не виявляють. Замітки про так звану «стихійну торгівлю» від анонімщиків розміщені і на сайті «джерела.ком», каже очільник поліції Трускавця. Він попросив у випадку виявлення фактів торгівлі у невстановлених для цього місцях викликати поліцію, при цьому представлятися власним іменем та прізвищем, і на місці дочекатися прибуття правоохоронців. Адже проблему можна подолати тільки спільними зусиллями, переконаний Максим Гук.

Заступник міського голови Трускавця Олексій Балицький, котрий проводив понеділкову нараду, закликав інспекцію з питань благоустрою ТМР (керівник Надія Марущак) координувати свою діяльність з поліцією. «Якщо буде потрібно, до цього процесу ми залучимо і ЗМІ», – каже Олексій Балицький.

Також начальник поліції Максим Гук доповів про перебої в роботі відеокамер, що ускладнює роботу з виявлення винуватців ДТП.

Під час наради її головуючий доповів про завдання, поставлені керівництвом області на відеоконференції, котра проходить завжди в понеділок зранку. Зокрема, питання стосується так званих «мінімізаторів», тобто підприємств та підприємців, у котрих заробітна плата є досить низькою. У Трускавці кількість «мінімізаторів» зменшилася до 24, в їхньому числі є і ОСББ та КП «Трускавецьжитло», поінформував Олексій Балицький.

Начальник відділу з питань мобілізаційної та оборонної роботи ТМР Юрій Солян повідомив, що 1 жовтня розпочався осінній призов на строкову військову службу, котрий триватиме до 31 грудня, тобто на місяць довше, ніж в попередні роки. Планується набрати на військову службу 17 960 осіб віком від 20 до 27 років, що на 4 тисячі більше від попереднього сезону. Новобранці з вищою освітою служитимуть рік, без неї – півтора. Призовні комісії вже розпочали роботу, в Дрогобицькій від Трускавця буде присутній Юрій Солян, а в разі його відсутності – Роман Коваль.

Про здійснені та заплановані ремонти в місті доповів начальник УЖКГіБ ТМР Сергій Максимич. Про два виїзди на пожежі минулого тижня (вулиця Стебницька та готель у Східниці) говорив представник ДСНС. Про новий флюорограф (на фото) в міській поліклініці, який є надсучасним, цифровим, красивим та зручним, розповів головний лікар міської лікарні Ігор Стасик. Про підготовку до Дня вчителя та опалювального сезону доповів начальник відділу освіти Орест Лобик. З новинами відділу культури ознайомила начальник відділу Тетяна Татомир.

Володимир Ключак

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