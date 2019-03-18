У Трускавці більшість проголосувала за Порошенка, Гриценка, Тимошенко і Зеленського

By  | 01.04.2019 | Filed under: Новини

Станом на 9 годину ранку 1 квітня на офіційному сайті ЦВК оприлюднено результати першого туру президентських виборів по окремих дільницях. По 121 виборчому округу (Дрогобиччина) в цілому зберігається тенденція, що чинний президент Петро Порошенко займає перше місце. На сайті розміщено інформацію як проголосували на 5 дільницях у Трускавці.

Так, в санаторії «Дніпро» за Порошенка віддали свої голоси 457 виборців, за Гриценка 337, за Зеленського 186, за Тимошенко 184.

У СШ №1 за Порошенка проголосувало 438 виборців, за Гриценка 332, за Тимошенко 182, за Зеленського 145.

У центральній міській бібліотеці за Порошенка – 298, за Гриценка – 277, за Тимошенко – 145, за Зеленського – 115.

В Палаці культури імені Шевченка за Порошенка – 449, за Гриценка – 229, за Зеленського – 209, за Тимошенко – 186.

В НВК «СЗШ №2-гімназія» за Порошенка проголосувало 515 виборців, за Гриценка 357, за Тимошенко 195, за Зеленського 189.

Є дані і по дільниці в «Спортовці», хоча вони ще не розміщені на сайті ЦВК: Порошенко – 436, Гриценко – 320, Зеленський – 184, Тимошенко – 174.

По деяких дільницях на Дрогобиччині підозріло великий розрив між кандидатами, що може свідчити про задіювання адмінресурсу. Проте в цілому все ж слід визнати, що Дрогобиччина, і Трускавець в тому числі біля 30% голосів віддали за чинного президента Петра Порошенка, підтримавши також Анатолія Гриценка, Юлію Тимошенко та Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що в цілому по Україні трійка лідерів визначилася – це Зеленський, Порошенко та Тимошенко.

Більше інформації про голосування на дільницях Дрогобиччини – на офіційному сайті ЦВК https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp336pt001f01=719pt005f01=121.html

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