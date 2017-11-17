У Трускавці буде аквапарк європейського рівня

У Трускавці розпочато спорудження аквапарку, аналогів якому в Україні немає. В готельно-курортному комплексі «Карпати» вже другий рік тривають роботи по модернізації СПА-комплексу, який може перетворитися в одну з найголовніших атракцій не лише цієї оздоровниці, а й всього курорту.

Про те, що в планах і яким буде цей аквапарк, ми запитуємо генерального директора Трускавецького ГКК «Карпати» Лева Ярославовича Грицака. Ось що він розповів.

- Ми вже кілька років працюємо над реконструкцією нашого лікувально-профілактичного корпусу, де розміщений басейн і спортивний зал, над перетворенням його в аквапарк.

У моїх планах давно було створити аквапарк на території міста Трускавця. З різних причин це не вдалося реалізувати за час моїх двох каденцій на посаді міського голови, тому зараз вирішив реалізувати це в «Карпатах».

Ми вже зробили проект, знайшли оптимальний варіант, який відповідав би потребам людей і був би вигідний для нашого готельно-курортного комплексу. Цим проектом я задоволений. Ми його зробили почерговим.

Першу чергу ми запустили ще в минулому році, зараз робимо розширення роздягалень. Це має бути сучасна система пропуску і контролю над роботою СПА-центру. Додатково ми ще робимо великий тренажерний зал, фітнес-зал.

Друга черга – це приміщення з великою (8,5 метрів в діаметрі) металічною ванною, де буде мінеральна вода з різноманітними душами. Почергово (починаючи від п’ят до шиї) там проходитиме масаж мінеральною водою. Дуже цікавим є спосіб прийняття цієї ванни. Вона округла, восьмикутної форми. Людина сідає на одне місце, через 2 хвилини по сигналу метронома пересідає на інше і так далі. В Україні я такого не зустрічав, щось подібне довелося бачити лише за кордоном. Отже, йде почерговий масаж – спочатку п’ят, потім гомілок, далі стегон, сідниць, попереку, грудного відділу, плечового поясу, шийного відділу. Передбачені там і кілька лежаків у воді, де здійснюється загальний масаж всього тіла в лежачому положенні.

Третя черга – це ванна басейну для прийому процедур для людей літнього віку. Це теж буде ванна з різними атракціями оздоровчого плану.

Далі ванна для молоді – з різними атракціонами, гірками тощо.

П`ята черга – це будівництво відкритого басейну, який знаходитиметься перед сьогоднішнім лікувально-профілактичним відділенням.

І шоста черга – це будівництво автостоянки. Шосту чергу ми вже практично зробили в цьому році – з дозволу Трускавецької міської ради. Стоянка призначена для обслуговування цього аквапарку.

Зараз проект знаходиться на експертизі, вона в найближчі дні має завершитися, і ми приступаємо до підготовчих робіт по другій, третій та четвертій черзі. Зараз приступаємо до спорудження буронабивних фундаментів – це дуже вартісні роботи.

Як я вже зазначив, почали ми ці роботи в 2016 році, а об’єм робіт, який треба зробити, ще досить великий. Але крок за кроком ми наближаємося до реалізації цього проекту, який стане приємною несподіванкою для гостей нашого готельно-курортного комплексу. Здаватимемо його почергово, як і заплановано проектом.

- Басейни і в цілому СПА-центр використовується для оздоровлення людей, – каже керівник бактеріологічної лабораторії ГКК «Карпати», кандидат біологічних наук, доцент Анжеліка Івасівка. – Баклабораторією кожного тижня здійснюється санітарно-бактеріологічний аналіз показників води. На постійному контролі також хімічні показники, аналіз кількості залишкового хлору. У випадку відсутності контролю над всіма цими параметрами є ризики виникнення чи загострення ряду захворювань, зокрема шкірних та алергічних. Можу запевнити всіх користувачів нашого СПА-центру, що контроль якості води в басейнах ГКК «Карпати» проводиться належним чином, а якщо точніше – на високому рівні за допомогою сучасного обладнання. А оскільки час не стоїть на місці, а йде вперед, то «Карпати» йдуть в ногу з часом, закуповують нове сучасне обладнання, адже для нас дуже важливою є якість наданих послуг. Бути лідером у всьому – така точка зору керівника нашої оздоровниці Лева Грицака. Так що приходьте, будь ласка, плавайте, відпочивайте і набирайтеся сил в нашому спортивно-оздоровчому комплексі ГКК «Карпати».

Детальніша інформація про послуги СПА-центру ГКК «Карпати» і про розцінки – за тел. (03247) 6-24-41.

Підготував Володимир Ключак

На фото: зовнішній вигляд водно-спортивного комплексу ГКК «Карпати» до початку реконструкції.

Також читайте