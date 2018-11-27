У Трускавці через п’яного шофера травмовані двоє дітей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 грудня близько 17.05 на вулиці Мазепи у Трускавці. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Кадді», 51-річний місцевий мешканець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Хонда». яким керував 31-річний мешканець Борислава. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали пасажири «Хонди», діти віком 5 та 8 років. Як встановили медики, водій «Фольксвагена» перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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