У Трускавці через собаку травмувався мотоцикліст

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 жовтня о 9.15 на вулиці Сагайдачного у місті Трускавець. Попередньо поліцейські встановили, що 35-річний житель Дрогобича, керуючи мотоциклом та намагаючись уникнути наїзду на собаку, застосував екстренне гальмування, в результаті не впорався з керуванням, після чого мотоцикл впав на нього. Мотоцикліста госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «політравма, перелом лівого стегна, перелом правої плечової кістки». Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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