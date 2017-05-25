У Трускавці чоловік ходив вулицями міста з гвинтівкою

Працівники Трускавецького відділення поліції 25 травня о 17.15 на вулиці Івасюка у місті Трускавець виявили чоловіка, котрий поводився підозріло і мав з собою предмет, замотаний у тканину, обрисами схожий на зброю. Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що цей предмет – гвинтівка калібру 5.4 мм.

Особу чоловіка встановлено – ним виявився 71-річний мешканець міста Дрогобич, котрий пояснив, що зброю він знайшов близько десяти років тому.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зброю скеровано на експертизу, проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Трускавецький вісник

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