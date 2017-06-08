У Трускавці День журналіста відзначали два дні

У Трускавці журналістів в день їхнього професійного свята 6 червня привітали представники влади міста-курорту. Міський голова Андрій Кульчинський та заступник міського голови з гуманітарних питань Олександр Ткаченко особисто привітали працівників пера, диктофону та мікрофону. На зустріч в ресторан «Сохо» були запрошені журналісти міських газет, Інтернет-видань, проводового радіо, відділу внутрішньої політики (всього 10 чол.). З нагоди Дня журналіста було вручено символічні подяки міського голови.

Привітав журналістів з професійним святом і міський голова Трускавця 2002-2010 років, Заслужений лікар України, генеральний директор ГКК «Карпати» Лев Грицак. Він організував зустріч для 17 журналістів міста та регіону в етно-ресторані «Гражда». Лев Ярославович привітав присутніх за допомогою мобільного зв’язку, оскільки 7 червня він не був у Трускавці. А особисто привітали представників ЗМІ з їхнім професійним святом сини Лева Грицака Юрій Львович (перший заступник гендиректора ГКК «Карпати») та Ярослав Львович (лікар, завідувач лікувально-діагностичного центру). Протягом трьох годин представники трускавецького та дрогобицького проводового радіо, міських та регіональних газет мали можливість поспілкуватися у святковій атмосфері, згадати про давні часи та пом`янути тих колег, які відійшли у Вічність, побажати одне одному здоров`я та легкого пера. Як зазначив один з журналістів, добре, що є люди, які пам`ятають про працівників ЗМІ не тільки під час виборів та коли їм чогось треба, а постійно, у тому числі в день професійного свята.

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