У Трускавці депутати розпочали процес електронного голосування

Зазвичай, для того, щоб проголосувати кілька десятків питань депутатам потрібні два пленарних засідання. Однак вчора майже сотня питань була розглянута та проголосована депутатським корпусом усього за 3 години, – завдяки системі електронного голосування “Рада Голос”, яку нещодавно встановили та вперше використали в Трускавці.

Вчорашню сесію Трускавецької міської ради можна впевнено назвати рекордною для міста. Депутати вперше голосували за допомогою планшетів і завдяки цьому їм вдалось дуже швидко розглянути понад 80 земельних питань та більше десятка інших бюджетних та господарських рішень.

Подекуди траплялись випадки “зависання” системи, але загалом депутати дуже задоволені тим, що час проведений на сесійному засідання скорочений практично удвічі.

До того ж, завдяки системі електронного голосування результати голосування підраховуються автоматично та автоматично публікуються на сайті через кілька хвилин після прийняття рішення. А окрім цього в системі є чимало інформації про кожного з депутатів, про їхнє голосування та час перебування на сесіях міської ради.

Ніна Федько, Трускавець-Онлайн

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