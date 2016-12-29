У Трускавці для поранених воїнів у церкві наколядували 2,5 тисячі гривень

By  | 10.01.2017 | Filed under: Новини

У неділю, 8 січня, до Трускавця з”їхалися колядники зі всіх кутків України: учнівський вертеп з Луганська, морські піхотинці з Донеччини, гурт «Різдвяні дзвони» з Дрогобича. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук інформує волонтер Марія Головкевич. Містерія Різдвяного дійства проходила в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, настоятель якої о. Володимир Бондарчук є волонтером. Волонтерська коляда для допомоги пораненим воїнам АТО зібрала 2 538 гривень і 5 доларів США, які організатори коляди перерахували на картковий рахунок воїна «Джона».

Трускавецький вісник

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