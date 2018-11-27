У Трускавці до 4 років ув’язнення засудили квартирного злодія

Дрогобицькою місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво та підтримувалось державне обвинувачення у суді стосовно раніше судимого за злочини проти власності 31-річного мешканця Львівщини, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Подія трапилась цьогоріч у жовтні в м. Трускавець. Тієї ночі зловмисник проник через вікно у квартиру однієї із багатоповерхівок міста та викрав звідти майно місцевого мешканця. Загальна сума завданих збитків становила понад 24 тис грн.

Під час досудового розслідування до підозрюваного застосовувався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У судовому засідання чоловік повністю визнав свою вину та щиро покаявся.

Відтак, вироком Трускавецького міського суду Львівської області обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованого злочину і призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

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