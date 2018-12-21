У Трускавці думають над перевиданням книги про курорт в 1461-1936 рр.

By  | 18.01.2019 | Filed under: Новини

В 30-х рр. ХХ ст. вийшла друком польськомовна книга лікаря Тадеуша Лоренца «Трускавець в 1461-1936 рр.». А нещодавно син автора перевидав твір батька, переклавши його на українську мову. Проте тираж перевиданої мізерний – всього лише 1 тисяча примірників. Видавець розповсюдив книгу в наукових та медичних колах України, і вона вже стала раритетом, практично так і не дійшовши до Трускавця. Тому зараз обговорюється ідея щодо нового перевидання цієї , щоб трускавчани та гості міста мали можливість ознайомитися з цим історичним нарисом, базованим на тривалій роботі д-ра Тадеуша Лоренца з архівними матеріалами.

Про це повідомив 17 січня міський голова Трускавця Андрій Кульчинський під час Різдвяної зустрічі в музеї історії курорту «Від Різдва до Йордану всюди чути коляду». Єдиний примірник, котрий вдалося отримати міському голові від видавця під час науково-практичної конференції урологів у Львові, Андрій Кульчинський подарував міському музеєві з нагоди 36-ліття від дня відкриття.

Мер зазначив, що хотів би почути думку фахівців-істориків, чи доцільно перевидавати дану книжкову позицію, наскільки цінним джерелом вона може бути для пізнання історії Трускавця, чи немає там часом якоїсь занадто ідеологічної складової чи певних упереджень. Як зазначив Андрій Кульчинський, якщо опінія істориків буде позитивною, тоді влада постарається віднайти кошти в міському бюджеті на перевидання книги д-ра Тадеуша Лоренца про Трускавець ІІ пол. XV – І пол. ХХ ст.ст.

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • №89934 Хижина СПА
    21.12.2018 | 09:37

    Отель “Хижина СПА” https://higinaspa.com.ua/ расположен в любимой части города Трускавец среди наших гостей согласно независимым отзывам. Этот дизайн-отель расположен в курортном городе Трускавец. К услугам гостей бесплатный кинотеатр, оздоровительный центр и солнечная терраса, а также индивидуально оформленные номера с телевизором с плоским экраном. Каждый номер спа-отеля “Хижина” с гостиной зоной декорирован в уникальном стиле. В [...]

  • №89282 Офіційна робота в Німеччині.
    27.11.2018 | 11:10

    Офіційна робота в Німеччині, з оплатою від 8 євро/год і більше. Офіційне оформлення відбувається, по відрядженню форма А1 (від польської фірми на практику). Для оформлення на роботу потрібна польська робоча віза (з терміном не менше трьох місяців, або біометричний паспорт ( не менше 90 днів). Працевлаштування тільки офіційне, з віковим обмеженням до 50 років. Знання [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви