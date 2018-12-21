У Трускавці думають над перевиданням книги про курорт в 1461-1936 рр.

В 30-х рр. ХХ ст. вийшла друком польськомовна книга лікаря Тадеуша Лоренца «Трускавець в 1461-1936 рр.». А нещодавно син автора перевидав твір батька, переклавши його на українську мову. Проте тираж перевиданої книги мізерний – всього лише 1 тисяча примірників. Видавець розповсюдив книгу в наукових та медичних колах України, і вона вже стала раритетом, практично так і не дійшовши до Трускавця. Тому зараз обговорюється ідея щодо нового перевидання цієї книги, щоб трускавчани та гості міста мали можливість ознайомитися з цим історичним нарисом, базованим на тривалій роботі д-ра Тадеуша Лоренца з архівними матеріалами.

Про це повідомив 17 січня міський голова Трускавця Андрій Кульчинський під час Різдвяної зустрічі в музеї історії курорту «Від Різдва до Йордану всюди чути коляду». Єдиний примірник, котрий вдалося отримати міському голові від видавця під час науково-практичної конференції урологів у Львові, Андрій Кульчинський подарував міському музеєві з нагоди 36-ліття від дня відкриття.

Мер зазначив, що хотів би почути думку фахівців-істориків, чи доцільно перевидавати дану книжкову позицію, наскільки цінним джерелом вона може бути для пізнання історії Трускавця, чи немає там часом якоїсь занадто ідеологічної складової чи певних упереджень. Як зазначив Андрій Кульчинський, якщо опінія істориків буде позитивною, тоді влада постарається віднайти кошти в міському бюджеті на перевидання книги д-ра Тадеуша Лоренца про Трускавець ІІ пол. XV – І пол. ХХ ст.ст.

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