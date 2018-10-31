У Трускавці хочуть заборонити російськомовний культурний продукт

У четвер, 15 листопада, розпочинає свою роботу XLVII сесія Трускавецької міської ради. Серед питань порядку денного є й питання «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території м. Трускавця», яке доповідатиме начальник відділу культури ТМР Тетяна Татомир. Що цікаво, в той же день, 15 листопада, у Трускавці розпочинається Міжнародний конкурс вокалістів пам`яті Мусліма Магомаєва, співорганізатором якого є Трускавецька міська рада і який фактично пропагує російськомовний культурний продукт.

Очевидно, питання мораторію ставиться задля обмеження транслювання російськомовних пісень із закладів громадського харчування та вивісок і афіш російською мовою. В той же час значна частина виступів у Палаці культури імені Шевченка та інших культурних локаціях курорту проходить, на жаль, російською мовою. І це не дивно, адже значну частину відпочивальників становлять громадяни з пострадянських держав: Азербайджану, Молдови, Білорусі, Казахстану, Узбекистану тощо. Навіть у випадку прийняття міською радою рішення щодо мораторію залишається лише гадати наскільки воно буде ефективним і чи не виявиться великим пшиком. Адже потрібно пропонувати заміну, а чи є вона?

Повністю з порядком денним питань, винесених на чергову сесію Трускавецької міської ради, можна за посиланням http://www.tmr.gov.ua/press-center/events/10253-15-lystopada-sesiia-truskavetskoi-miskoi-rady

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