У Трускавці хочуть збільшити тариф на воду на 15,6%

ТзОВ «Трускавецький водоканал» оприлюднив інформацію про намір здійснити зміну діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Трускавецької міської ради.

Це зумовлено тим, що діючі тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не відповідають фактичній собівартості. На даний час нарахування за надані послуги здійснюється за тарифом 20,72 грн за 1 куб м, відповідно до рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради від 20.06.2017 року №112.

Загалом планові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення можуть становити 23,96 грн за 1 куб м з ПДВ та зрости на 15,6% у порівнянні з діючими тарифами.

Нагадаємо, в березні цього року Трускавецький водоканал оприлюднив інформацію про збільшення тарифів на водопостачання і водовідведення. Тоді пропонувалося встановити тариф у розмірі 22,78 грн за 1 куб м з ПДВ

Планувалося затвердження нових тарифів на засіданні виконкому наприкінці березня, але це питання не було розглянуто на виконкомі.

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