У Трускавці горів дім молитви

By  | 21.01.2019 | Filed under: Новини

У суботу, 19 січня, у Трускавці сталося загоряння в домі молитви християнської церкви «Добра Новина» на вул. Бориславській, 47-А. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив помічник пастора спільноти Руслан Цехмейстер. «Просимо про молитовну підтримку усіх, хто любить Господа і поважає Його Церкву! Хвала Богу за все!», – написав Руслан Цехмейстер.

За інформацією ГУ ДСНС України у Львівській області, повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 10.14.  В церкві загорівся дах, людей на момент виникнення пожежі у будівлі не було. Пожежу локалізовано о 10.50, ліквідовано о 12.17. До ліквідації пожежі залучили 19 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки. Причина виникнення загорання встановлюється.

Пожежа завдала значних матеріальних збитків братству християн віри євангельської у Трускавці. Дім молитви вони споруджували досить довго власними силами, а тепер доведеться його приводити до відповідного стану, віднаходити кошти на матеріали, ремонт, роботи. Але з Божою допомогою все буде добре, – впевнені в церкві «Добра Новина».

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