У Трускавці говорили про нелегальну трудову міграцію, торгівлю людьми та експлуатацію дитячої праці

З нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, який відзначається 30 липня, 4 серпня заступник начальника відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина Кітраль спільно з координатором проекту «Протидія торгівлі людьми» БФ «Карітас» СДЄ УГКЦ» Галиною Космін провели в Трускавецькому міському центрі зайнятості семінар на тему: «Запобігання нелегальної трудової міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці».

Мета проведення заходу – розширення уявлення та поглиблення розуміння причин і наслідків безробітних про трудову міграцію, торгівлю людьми та експлуатацію дитячої праці, підвищення обізнаності про безпечну міграцію, працевлаштування за кордоном.

Під час семінару Галина Кітраль ознайомила слухачів із такими питаннями: основи законодавства України у сфері працевлаштування за кордоном; поняття трудової міграції, її види та причини; наслідки нелегальної трудової міграції; переваги легального працевлаштування за кордоном; види шахрайства при працевлаштуванні; правовий захист громадян за кордоном (організації та установи, які здійснюють підтримку громадян України за кордоном).

Відповідно до Закону України «Про протидію торгівлі людьми» боротьба з торгівлею людьми – система заходів, що здійснюються в рамках протидії торгівлі людьми, спрямованих на виявлення злочину торгівлі людьми, у тому числі незакінченого, осіб, які від цього постраждали, встановлення фізичних/юридичних осіб – торгівців людьми та притягнення їх до відповідальності.

Попередження торгівлі людьми здійснюється за такими напрямами:

- вивчення ситуації;

- підвищення рівня обізнаності;

- зниження рівня вразливості населення;

- подолання попиту шляхом реалізації організаційних, дослідницьких, інформаційних, освітніх, правових, соціально-економічних та інших заходів.

Торгівля людьми, на жаль, сьогодні залишається поширеним явищем, і воно є злочином, що грубо порушує права людини.

Координатор проекту «Протидія торгівлі людьми» БФ «Карітас» СДЄ УГКЦ» Галина Космін ознайомила присутніх з поняттям «торгівля людьми», розповіла про форми та методи вербування, експлуатації людини, небезпечні стереотипи та реалії, з якими стикаються трудові мігранти за кордоном, види шахрайства при працевлаштуванні за кордоном.

Учасники семінару також дізнались про порядок в’їзду-виїзду громадян України за кордон, документи які необхідні для легального в’їзду в іншу державу, легальне працевлаштування, що таке ліцензія, договір із посередником, страховка, безготівковий рахунок, консульський захист.

Захід відбувся у жвавій атмосфері, присутні ставили багато цікавих запитань, ділились досвідом працевлаштування за кордоном. У заході взяли участь 15 осіб, які перебувають на обліку в Трускавецькому міському центрі зайнятості.

У рамках семінару також обговорювалися основні характеристики трудової міграції, причини її виникнення та небезпечні наслідки нелегальної міграції для сім’ї, особистості, суспільства.

Присутні переглянули документальний фільм «Життя на продаж», отримали інформаційні та методичні матеріали, які допоможуть в протидії торгівлі людьми та в наданні дієвої допомоги постраждалим.

Крім того, Галина Кітраль ознайомила учасників семінару з системою безоплатної правової допомоги в Україні, завданнями та функціями відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також з категоріями громадян, які за законом мають право на безоплатну правову допомогу.

Нагадуємо, що за отриманням юридичних консультацій чи роз’яснень з правових питань можна звертатися безпосередньо до відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що знаходиться за адресою: м.Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 17:00 (крім святкових та вихідних днів, тел.: (03247)-5-05-30.

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