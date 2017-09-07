У Трускавці говорили про патронатних вихователів

З метою запровадження послуги патронату у систему захисту дітей та підтримки сімей з дітьми, 14 вересня 2017 року заступник начальника відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина Кітраль спільно з директором Трускавецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Надією Онаць провели в Трускавецькому міському центрі зайнятості семінар на тему: «Організація та підбір кандидатів у патронатні вихователі».

Надія Онаць розповіла про нову комплексну соціальну послугу – патронат над дитиною, яка дає змогу якнайкраще врахувати інтереси дитини, що залишилася без батьківського піклування, гарантувати їй сприятливе сімейне оточення, підтримати сім’ю на ранніх етапах кризи. Учасників семінару поінформували щодо критерії відбору кандидатів у патронатні вихователі та перелік документів, які необхідно зібрати кандидатам у патронатні вихователі, особливості створення та функціонування патронатних сімей.

Під час семінару, фахівець бюро Галина Кітраль розкрила зміст понять «патронат над дитиною», «патронатні вихователі», розповіла про основні завдання та права патронатних вихователів. Також розглянули основні положення Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сімї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 148 від 16.03.2017р. «Деякі питання здійснення патронату над дитиною».

Так, відповідно до «Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя», патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні.

За надані послуги з догляду та вихованню дитини патронатному вихователю виплачується заробітна плата, соціальна допомога на дитину та забезпечується постійна підтримка команди професіоналів.

Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку на місяць. Соціальна допомога виплачується на кожну влаштовану в сім’ю патронатного вихователя дитину.

Розмір грошового забезпечення (заробітної плати) патронатного вихователя становить п’ять прожиткових мінімуми для працездатних осіб на місяць.

Провідний фахівець Трускавецького міського центру зайнятості Наталя Серняк розповіла усім присутнім про те, що Законом України від 26.01.2016р. № 936-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми” передбачено здійснення заходів щодо запровадження послуги патронату над дитиною як альтернативи притулкам, центрам соціально-психологічної реабілітації та інтернатним закладам для дітей.

На завершення було підведено підсумок, що сімейний патронат має зайняти ключове місце в державній системі підтримки сімей з дітьми та забезпечення прав дітей, які з певних причин залишилися без батьківської опіки, сприяти зменшенню інституалізації дітей та приймати рішення в найкращих інтересах дитини.

Крім того, Галина Кітраль ознайомила учасників семінару з системою безоплатної правової допомоги в Україні, завданнями та функціями відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також з категоріями громадян, які за законом мають право на безоплатну правову допомогу.

За отриманням безоплатної правової допомоги можна звернутися до відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що знаходиться за адресою: м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 17:00 (крім святкових та вихідних днів, тел.: (03247)-5-05-30.

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