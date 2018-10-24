У Трускавці говорили про трудовий договір та легальну зайнятість

«Особливості працевлаштування за трудовим договором. Легальна зайнятість – гарантія захисту трудових та соціальних прав». Під такою назвою у четвер, 25 жовтня, пройшов черговий захід для осіб, які перебувають на обліку у Трускавецькій міській філії Львівського обласного центру зайнятості. У заході взяла участь головний спеціаліст Трускавецького бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Софія Габрівська.

Під час інформаційної сесії фахівець бюро звернула увагу на поняття трудового договору, строки його укладення, умови, перелік документів, які необхідні для укладення трудового договору. Фахівець бюро також поінформувала, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не є передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

По завершенню інформаційної сесії присутні мали можливість отримати індивідуальну юридичну консультацію, яка відбулась в межах мобільного консультативного пункту. За такою консультацією до працівника бюро звернулась одна особа.

Також, присутні отримали інформаційні буклети, щодо діяльності системи БПД, а також буклети на різну тематику, видані в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!».

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