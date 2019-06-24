У Трускавці говоритимуть про очищення крові

By  | 02.07.2019 | Filed under: Новини

У четвер, 4 липня, в Трускавці в готелі «Mirotel Resort & Spa» прочитають доповідь на тему “Еферентна терапія в медицині ІІІ-го тисячоліття. Мембранний плазмаферез». Доповідь буде цікавою для медичних працівників усіх медзакладів нашого курорту та зацікавлених осіб у темі очищення крові, Доповідач: член правління Української Асоціації лікарів-спеціалістів з еферентних методів терапії, асистент кафедри дитячої анестезіології Харківської Академії післядипломної освіти, лікар Куренков Анатолій Миколайович.

Дата проведення: 4 липня 2019 року (четвер), з 15:00 до 17:00. Місце проведення: готель «Mirotel Resort & Spa» (м. Трускавець, майдан Кобзаря, 1). Контакти організаторів для довідки: +38 067 310 14 27.

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