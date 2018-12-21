У Трускавці грабіжника засудили на чотири роки тюрми

By  | 21.12.2018 | Filed under: Новини

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 41-річного мешканця Борислава, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України (грабіж). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Досудовим розслідування встановлено, що раніше судимий зловмисник 16 листопада цього року, близько 23:10 на вул. Мазепи у Трускавці напав на 24-річну жінку. Схопивши жертву за шию, лиходій повалив її на землю та зірвав із вух золоті сережки. Тим самим зловмисник завдав потерпілій тілесних ушкоджень та матеріальної шкоди.

Обвинувальний акт стосовно фігуранта 22.11.2018 скеровано до Трускавецького міського суду, який вже у грудні 2018 року визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком 4 роки та 1 місяць.

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