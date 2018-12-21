У Трускавці хулігани в Новорічну ніч побили юнака і пошкодили сміттєві урни

В Новорічну ніч біля ялинки сталася бійка, якої давно в Трускавці не було. Одного юнака побили ледь не до смерті, а поліції не було видно. Бійка сталася між 2 та 3 годиною ночі. Про це 2 січня на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді розповіла завідувач відділу культури ТМР Тетяна Татомир. Вона поскаржилася також, що поліція проігнорувала масовий захід з нагоди вшанування пам`яті Степана Бандери, котрий відбувся у суботу, 29 грудня.

Інформацію про те, що 1 січня у Трускавці як ніколи було багато п`яних підлітків, озвучила керуюча справами ТМР Олена Петранич.

Міський голова Андрій Кульчинський звернув увагу на факти хуліганства – у декого «чесалися» руки, і були пошкоджені чавунні сміттєві урни, поперекидані смітники. Зробили це четверо молодих людей. «Мали силу ламати, то будуть мати силу прибирати місто», – прокоментував дії хуліганів міський голова, натякнувши на можливість призначення судом громадських робіт за адміністративні правопорушення.

Натомість головний лікар міської лікарні Ігор Стасик зазначив, що звернень від постраждалих від побоїв чи вибухів в Новорічну ніч не було.

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