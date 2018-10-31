У Трускавці мало не згорів чоловік

By  | 31.10.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, у вівторок, 30 жовтня, о 19:58 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Трускавець по вул. Стуса, 6 на другому поверсі закинутої п’ятиповерхової будівлі.

До місця пожежі було направлено 2 відділення 7 Державної пожежно-рятувальної частини м. Трускавець. По прибуттю рятувальники приступили до розвідки пожежі, під час якої було знайдено 33-річного чоловіка без свідомості. Вогнеборці негайно вивели чоловіка на свіже повітря та передали медикам, та приступили до ліквідації займання. Потерпілого було госпіталізовано в Трускавецьку міську лікарню.

 Пожежу вдалось локалізувати о 20:28 год та повністю ліквідувати о 20:29 год. Вогнем було знищено побутове сміття площею 2 кв м. До ліквідації пожежі було залучено 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Обставини події встановлюють правоохоронці.

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