У Трускавці може постати Центр малоінвазивної хірургії, урології, гінекології та проктології

Про державно-приватне партнерство (ДПП) останнім часом в Україні говорять досить багато. А у Трускавці не лише говорять, а й роблять. Теперішній міський голова Андрій Кульчинський ще в 2013 році, будучи головним лікарем міської лікарні, розпочав співпрацю з фірмою «Консиліум», чим дав старт державно-приватному партнерству в місті-курорті. І хоча перед виборами його за це критикували, звинувачували та підозрювали, але факт залишається фактом – така співпраця є взаємовигідною. Тобто, вигідною для трьох сторін – громади, влади та бізнесу.

Про державно-приватне партнерство говорилося у Трускавці і сьогодні, 19 вересня, під час презентації техніко-економічного обґрунтування проекту ДПП «Створення Центру малоінвазивної хірургії (малоінвазивні оперативні втручання в хірургії, урології, гінекології та проктології) на вул. Данилишиних, 62 у Трускавці». Мова йде про наміри відкрити такий Центр на третьому поверсі хірургічного корпусу міської лікарні, який і так не використовується за призначенням в повному обсязі.

Модератором презентації виступив радник з питань планування та координації регіонального розвитку Програми «U-LEAD з Європою» Василь Федюк, який ратував за ДПП, оминаючи мінуси і всіляко розхвалюючи плюси такого партнерства. Він згадав колишнього нардепа від Дрогобиччини, а тепер заступника міністра охорони здоров`я України Романа Ілика, котрий визнав Трускавець одним з кращих пілотних проектів з впровадження ДПП в Україні. Натомість про міжнародний досвід ДПП розповіла експерт Групи радників «U-LEAD» Юлія Сваткова.

Більш поміркованими та предметними були виступи гостей з Литви – керівника фірми «Peritus consulting» Андріса Саюдініса та партнера цієї ж фірми Людаса Прюсайтіса (обидва – консультанти Групи радників «U-LEAD»). Представляючи нинішній проект, вони розповіли про досвід Литви (там ДПП діяло ще в ХІХ столітті і було відновлене близько 12 років тому) та зупинилися на можливих ризиках. Не таємниця, що приватний інвестор при вкладенні коштів бажає не так швидкого їх повернення, як гарантії стабільного доходу в майбутньому. Литовські партнери вважають, що у Трускавці є до цього ряд передумов: 1) велика кількість закордонних гостей, 2) потужні перспективи медичного туризму, 3) можливість замкнутого циклу діагностика-лікування-реабілітація, 4) сприятливі розрахунки функціонування такого Центру. Литовські експерти вважають цей проект безпрограшним, пролунало на презентації.

Про позитив для Трускавця у випадку створення такого Центру малоінвазивної хірургії та про ефективне управління комунальним майном розповіла начальник управління комунальної власності Ольга Сегер. Натомість мер Андрій Кульчинський зупинився на практичних моментах. Так, приміщення, де планують створювати Центр, все одно приходиться утримувати в належному стані, ремонтувати дах над ним, опалювати. Тож чи не краще мати від нього орендну плату, а людям з Трускавця та регіону, а також відпочивальникам дати можливість отримати якісні послуги? – риторично запитував Андрій Богданович. Не таємниця, що приватник може надавати послугу якісніше, а на виклики часу реагувати оперативніше, ніж неповоротка державна структура. Тож ДПП дійсно є взаємовигідною річчю, від чого виграють влада, бізнес та громада.

Після вступної частини та представлення проекту розпочалося його обговорення. Слушні зауваження висловили доктор медичних наук (ПрАТ «Трускавецькурорт»), викладач кафедри реабілітації Львівського медичного університету Володимир Яцюк та начальник відділу охорони здоров`я Дрогобицької міської ради, колишній перший заступник головного лікаря Трускавецької лікарні Володимир Чуба. Останній зокрема наголосив на важливості теми співвідношення ціни за надані послуги. В цілому презентація пройшла спокійно, у конструктивній та виваженій атмосфері, без ексцесів.

Єдине, що виглядало дещо дивним – так це відсутність на заході і головного лікаря КНП «Трускавецька міська лікарня» Ігоря Стасика, і його заступників Руслана Пономаренка та Івана Герльовського. А певною краплиною дьогтю в «медичній» темі цього дня стали викрики одного з лікарів міської лікарні у приміщенні мерії біля 10.00 про «брехунів» та «корупціонерів» з подальшим «Банду геть!» та грюканням дверима.

Володимир Ключак

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