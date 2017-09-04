У Трускавці на території монастиря виявили гранату

Ручну гранату Ф-1 виявили під час будівельних робіт на території монастиря Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії УГКЦ на вул. Стебницькій, 11 у Трускавці. Про це інформує прес-служба Трускавецької міської ради. Знайдений боєприпас був поміщений у звичайну банку й походить з часів ІІ Світової війни, повідомляють у Трускавецькому міському відділі ГУ ДСНС. Як він потрапив на територію монастиря і чи довго там знаходився, рятувальники не повідомили.

Про знахідку одразу повідомили правоохоронцям та до спеціального центру швидкого реагування ДСНС України щодо вилучення і знищення боєприпасу. Фахівцями піротехнічної групи 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України знайдений боєприпас було вилучено та знищено.

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