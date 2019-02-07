У Трускавці на зустрічі з Юлією Тимошенко обговорили проблеми курортів Західної України

У понеділок, 11 лютого, розпочався тур Західною Україною кандидата на пост Президента України Юлії Тимошенко. Протягом лише одного дня Юлія Володимирівна провела ряд зустрічей в містах Львів, Дрогобич, Трускавець та Самбір. В курортній столиці України біля 600 осіб взяли участь в Форумі на тему проблем курортів Трускавця, Східниці та Моршина. Захід проходив в концертному залі Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» і тривав близько двох годин (16.00-18.00).

Курорти Моршин, Східниця та Трускавець насправді є не конкурентами, а партнерами. Адже вони є важливою складовою туристично-рекреаційного потенціалу Львівщини, основою медичного туризму в області, локомотивами розвитку прилеглих територій. Так, Трускавець дає роботу мешканцям сусідніх сіл та міст, залучає кошти іноземців, Східниця є візитівкою області як українська Швейцарія, а Моршин не має рівних у лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту. Але кожна з цих курортних місцин борикається з проблемами, які інколи є специфічними тільки для конкретного курорту, а інколи спільні для всіх курортів Львівщини, Галичини, України. Тож на Форумі в «Карпатах» говорилося як про успіхи, так і про загрози.

Юлія Тимошенко прибула до Трускавця з невеличким запізненням – Дрогобич ніяк не хотів відпускати фаворита президентських перегонів. І зала «Карпат» на 450 місць, і весь хол (лобі-рецепція оздоровниці) були заповнені людьми різного віку та соціального статусу, котрі прийшли на зустріч з лідеркою «Батьківщини». Тепле привітання, квіти поваги, вступні слова Форуму, виступ Прикарпатського Заслуженого ансамблю пісні і танцю «Верховина» (м. Дрогобич) – і зрештою перейшли до головного, для чого тут зібралися – до обговорення теми проблем та перспектив курортної галузі.

Першим слово надали господареві – очільнику ГКК «Карпати» Левові Грицакові. Лев Ярославович про проблеми курортів, зокрема курорту Трускавець, знає не з чужих слів, адже певний час працював головним лікарем санаторію на Волині, потім будував санаторій «Карпати» у Трускавці, а ще двічі обирався міським головою Трускавця і керував цим курортом в непрості часи 2002-2010 рр. У своєму виступі Лев Грицак торкнувся не лише привабливих сторін міста «Нафтусі» та 190-літньої історії Трускавця, але й проблем, які можуть поставити курорт на межу виживання. Йдеться про стан гідромінеральної бази, відсутність контролю за ліцензіатом (власником спеціального дозволу на надрокористування), неможливістю місцевого органу влади вирішувати важливі питання через брак повноважень, закриття санстанції, Нагадаємо, що ці питання Лев Грицак ставить не вперше, і минулого року їх на найвищому державному рівні піднімав народний депутат України Сергій Євтушок (фракція «Батьківщина»).

Серед конкретних пропозицій, озвучених доповідачем, були розробка і прийняття державної програми по збереженню гідромінеральної бази курорту Трускавець, а якщо ширше, то і щодо вироблення чіткої концепції та державної підтримки курортів України. Також Лев Грицак запропонував: 1) відновити діяльність санітарно-епідеміологічних станцій по всій Україні, відокремивши СЕС від Держпродспоживслужби, 2) в державному бюджеті України відновити на належному рівні Фонд соціального страхування населення, що підніме соціальні стандарти, 3) відновити закупівлю соцстрахівських путівок, що реально вплине на стан здоров`я населення України.

Юлія Тимошенко, коментуючи виступ Лева Грицака, зауважила, що виконати ці доручення можливо тільки отримавши владу, і погодилася, що курорти розвивати потрібно, адже їхній розвиток безпосередньо спричиниться до розвитку всієї економіки України (зрештою, як і розвиток будівельної галузі, зміна системи кредитування, реформа системи охорони здоров`я, зміна векторів соціальної політики тощо).

Східницю на Форумі представляли кілька учасників, а доповідь про проблеми української Швейцарії мав селищний голова Іван Піляк. Іван Євгенович теж торкнувся проблем курорту, зокрема каналізування та інфраструктури,

- Як говорив Лев Грицак, повинна бути програма, державна програма розвитку курорту, – зазначив Іван Піляк. – Але якщо Трускавець на сьогоднішній день є містом обласного значення, то Східниця такого статусу не має, а залишається в межах міста Борислава. Східниця нічого не має особисто проти розвитку Борислава, який в свій час був потужним промисловим центром, проте Східниця все ж розвивається як бальнеологічний курорт зі своїми лікувальними джерелами. З 2015 року, відколи прийняли закон про добровільне об’єднання громад, ми б`ємося мов риба об лід, щоб довести, що Східниці не по дорозі з Бориславом, адже в нас зовсім різні стратегії розвитку.

Іван Піляк зазначив, що подібні проблеми (відсутність статусу міста обласного значення) має і Стебник. До речі, мер Стебника Петро Старосольський теж був присутній на зустрічі з Юлією Тимошенко в «Карпатах».

Селищний голова Східниці попросив Юлію Тимошенко підтримати зареєстровану у Верховній раді України постанову про надання Східниці статусу міста обласного значення, адже це єдина можливість розвивати курорт в майбутньому, а в рамках реформи децентралізації сформувати навколо Східниці об’єднану територіальну громаду.

- Шановне товариство! Вважаю за честь ознайомити вас з проблемами та перспективами курорту Моршин, – розпочав свій виступ на Форумі громадський діяч з Моршина Віктор Янко (на виборах мера Моршина в 2015 році зайняв друге місце). – Наш бальнеологічний курорт спеціалізується на лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту. В часи Австро-Угорщини та Польщі моршинську мінеральну ропу продавали в Італію, Британію, а навіть в Сполучені Штати Америки. В часовому вимірі це 537 років від першої згадки про поселення та 141 рік з дня заснування власне курорту підприємливим купцем Боніфацієм Штіллєром як кліматичного курорту для лікування хворих туберкульозом легень. В 80-ті роки минулого століття Моршин встановив власний рекорд, коли одночасно в місті лікувалося понад 12 тисяч відпочивальників.

Після короткого історичного екскурсу Віктор Янко зупинився на насущних проблемах Моршина. Він навів цікаві дані: для розвитку курорту потрібно, аби на одного місцевого жителя припадало 1,4 відпочивальника, отже, Моршину потрібно втричі збільшити свою продуктивність. Але роками не вкладалися кошти в інфраструктуру Моршина, комунікації. Моршин став інвестиційно непривабливим – констатував Віктор Янко. Ще одною проблемою Моршина громадський активіст назвав санаторії «Укрпрофоздоровниці», які «зупинилися в розвитку в 90-х роках». Причина затримки розвитку – невкладання коштів в санаторії «Укрпрофоздоровниці».

- Для мене як жителя Моршина незрозумілим видається також рішення Кабінету міністрів України про передачу унікального санаторію матері і дитини на 500 ліжкомісць, з унікальним дитячим медичним обладнанням, досвідом роботи працівників на баланс Державної прикордонної служби України, – озвучив ще одну проблему Віктор Янко.

Практично у виступах всіх трьох представників трьох курортів Львівщини звучав один мотив – нам самим не справитися зі своїми проблемами без розуміння держави та без її підтримки. Стратегії розвитку окремих курортів нічого не дадуть, якщо не буде державної підтримки, якщо не буде хороших та безпечних доріг до наших курортів.

- Те, що ми зараз почули про стан справ з курортами, є наслідком комплексної проблеми в Україні, – підсумувала диспут Юлія Тимошенко. – Бо в чому зараз головна проблема? Україна сильна європейська держава, котра має безмежні ресурси, а наші курорти – наче діамант. Але вся фінансово-економічна політика в державі призвела до того, що Україна за останні десять років увійшла в десятку найбідніших країн світу. Що це означає? Це означає, що люди, які хотіли б нормально жити, лікуватися на наших курортах, нормально вчити, виховувати своїх дітей, купувати те, що потрібно для родин, не мають таких можливостей. Найголовніша проблема – те, що Україна може запропонувати безліч товарів і послуг, в тому числі і послуги з оздоровлення та лікування, але в людей немає грошей за це заплатити. Існує колосальний розрив між вартістю всіх послуг та товарів, і тим, що люди можуть собі дозволити. І це особливо сильно вдарило по українцях, коли в 2015 році гривню штучно опустили в три рази. Бо тоді наші доходи в валюті теж знизилися втричі. Плюс в бюджеті за останні 5 років прибрали видатки соціального характеру. Тож коли ви говорите про роботу фондів соціального страхування чи профспілок, то вони сьогодні тільки рахуються профспілками, людей їм нема за що захищати чи оздоровлювати. А зараз ще готується спеціальне рішення Міністерства охорони здоров`я, яким планується наші оздоровчі та лікувальні заклади взагалі зробити готелями – мовляв, не треба лікарів, не треба лікування, хай люди просто так відпочивають. Це неправильний підхід. А в цілому ми бачимо на прикладі трьох курортів весь комплекс проблем України, які нам потрібно буде розв’язувати…

Окрім теми курортів Юлія Тимошенко розповіла про свою передвиборчу програму «Новий курс України» та відповіла на запитання присутніх в залі, але це тема іншої публікації.

На жаль, відвідини політиком Трускавецького бювету мінеральних вод №1 довелося скасувати через брак часу (Форум завершився біля 18.00, а в цій годині мала розпочатися зустріч Юлії Тимошенко з самбірчанами). Проте в Юлії Володимирівни залишиться матеріальна згадка про Трускавець та бювет – на пам`ять про візит 11 лютого Лев Грицак подарував їй картину з зображенням бювету. Лев Ярославович побажав Юлії Тимошенко, щоб її наступний візит до Трускавця відбувся після виборів вже в якості чинного Президента України.

Володимир Ключак, фото Миколи Кравціва

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