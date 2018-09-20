У Трускавці – найнижча середня зарплата серед всіх міст Львівщини

Середня зарплата у Трускавці за даними Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області та Львівського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби складає 5 тисяч 657 гривень 80 копійок і є найнижчою серед всіх міст Львівської області. Про це інформує наше власне джерело з посиланням на департамент економічної політики Львівської ОДА. Так, станом на кінець липня ц.р. середня зарплата у Львівській області становить 8 858,88 грн., причому цей показник «тягне вниз» саме Трускавець. Для прикладу, середня зарплата у Львові знаходиться на позначці 9 538,1 грн., в Моршині 8 692,2, а в сусідніх з Трускавцем Бориславі та Дрогобичі 7 951,3 та 6 540,4 відповідно.

Але Трускавець може цим не перейматися, адже в окремих районах Львівщини середня зарплата є майже такою ж низькою. Для прикладу, в Турківському районі люди в середньому отримують по 5 306,2 гривень, що на 351 гривню менше, ніж в місті-курорті. А от на Старосамбірщині зарплата вища, ніж в Трускавці на 340 гривень і складає 5 996, 7 гривень.

Цікаво, скільки часу ще доведеться Трускавцю чекати, щоб наздогнати за рівнем зарплат Стрийський район, де фігурує цифра 12 724,6 грн.?

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