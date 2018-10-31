У Трускавці навчать плетінню виробів з сіна

Наступного тижня, у четвер, 22 листопада, в УРБАН-бібліотеці Трускавця (вул. Бориславська, 36) відбудеться майстер-клас з сіноплетіння. Про це інформує завідувач закладу Віра Савка. Учасникам майстер-класу обіцяють корисне та веселе проведення часу, підсумком якого стане оригінальний сувенір.

Заняття з сіноплетіння мають ще й арт-терапевтичний ефект. Взаємодія рук з сіном, процес створення, оздоблення, обговорення допомагає зняти напругу та урівноважити свій емоційний стан. А створені власними руками сувеніри принесуть радість і частинку літа у оселю учасників воркшопу.

Організатори просять попередньо записуватися на майстер клас, щоб узгодити нюанси заготівлі матеріалу. Тел. для попереднього запису: 093-206-58-14 та 067-118-52-35.

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