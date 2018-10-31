У Трускавці навчать плетінню виробів з сіна

By  | 15.11.2018 | Filed under: Новини

Наступного тижня, у четвер, 22 листопада, в УРБАН-бібліотеці Трускавця (вул. Бориславська, 36) відбудеться майстер-клас з сіноплетіння. Про це інформує завідувач закладу Віра Савка. Учасникам майстер-класу обіцяють корисне та веселе проведення часу, підсумком якого стане оригінальний сувенір.

Заняття з сіноплетіння мають ще й арт-терапевтичний ефект. Взаємодія рук з сіном, процес створення, оздоблення, обговорення допомагає зняти напругу та урівноважити свій емоційний стан. А створені власними руками сувеніри принесуть радість і частинку літа у оселю учасників воркшопу.

Організатори просять попередньо записуватися на майстер клас, щоб узгодити нюанси заготівлі матеріалу. Тел. для попереднього запису: 093-206-58-14 та 067-118-52-35.

Також читайте

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу
    31.10.2018 | 13:24

    ТзОВ «ГКК «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу інструктора з ЛФК. Тел. для довідок (03247) 6-21-22. Також читайтеЗапрошуємо на відзначення 100-літнього ювілею створення ЗУНР (0)Запрошуємо на Свято подяки Богові (0)Заходи до 76-річчя створення УПА (0)Оголошується конкурс на найкращу наукову роботу серед студентів вишів України з гарантованою грошовою винагородою! (0)

  • №88066 Високооплачувана офіційна робота в польщі.
    24.10.2018 | 11:56

    Офіційна робота в Польщі, зарплата від 10 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви