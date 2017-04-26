У Трускавці неповнолітній водій мотоцикла скоїв наїзд на другокласницю

Виконую Ремонт Холодильників,Морозильних Камер,Пральних Машин на дому у замовника у м.Дрогобич,Стебник,Трускавець,Борислав,Стрий та у селах району т.0675836930 Трускавецький вісник Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу за [...]