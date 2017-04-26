У Трускавці неповнолітній водій мотоцикла скоїв наїзд на другокласницю

By  | 27.04.2017 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 26 квітня близько 14.00 на вулиці Стуса у місті . Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «Сузукі», 16-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода, 8-річну дівчинку з Трускавця. Внаслідок наїзду другокласниця отримала закритий перелом правої ключиці з незначним зміщенням. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Трускавецький вісник

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