У Трускавці неповнолітній водій мотоцикла скоїв наїзд на другокласницю

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 26 квітня близько 14.00 на вулиці Стуса у місті Трускавець. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «Сузукі», 16-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода, 8-річну дівчинку з Трускавця. Внаслідок наїзду другокласниця отримала закритий перелом правої ключиці з незначним зміщенням. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Львівської області
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