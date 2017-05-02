У Трускавці обрали «Міс Весну-2017»

В останній день квітня у Трускавці в Палаці культури імені Тараса Шевченка пройшов конкурс краси серед учнівської молоді «Міс Весна-2017», в якому взяло участь 14 учасниць з трьох шкіл Трускавця. Захід був організований Трускавецькою міською радою спільно з учнівським самоврядування, а долучилися до його проведення відділ у справах сім’ї, молоді та спорту ТМР, відділ культури ТМР та відділ освіти ТМР.

Організовано конкурс з метою культурного та естетичного виховання учнівської молоді, розвитку у неї творчої активності, створення умов для самореалізації особистості дівчат, виявлення їх талантів, смаків та уподобань, виховання почуття успіху та позитивного світосприйняття.

Журі конкурсу очолив міський голова Андрій Кульчинський. До складу журі ввійшли заступник міського голови Олександр Ткаченко, секретар ради Наталія Пономаренко, керуюча справами Олена Петранич, співорганізатор конкурсу «Міс Весна 2014» Аліна Мицько, директор школи краси «Art Studio» Алла Новак, організатор двох конкурсів «Міс Галичина», представник тур-фірми «Тур Галичина» Іван Прохна. Лічильну комісію очолила методист відділу освіти Інна Форемна.

Програма заходу була дуже насиченою. В усіх конкурсах, а саме «Вишиванка» + «Представлення», «Офіційно-діловий стиль» + «Інтерв’ю», «Епатаж», «Весняний образ», «Талант», «Вечірній» кожна з дівчат проявила свій талант, свою індивідуальність, свою красу. Щоразу конкурсантки вражали глядачів своїми чарівними образами.

Яскраві номери подарували глядачам і гості свята з Дрогобича: танцювальні колективи спортивного танцю «Ультра» та «Мерінга», народний хореографічний ансамбль «Оксамит», Дрогобицький міський осередок Української Федерації Хортингу. Своїм неперевершеним голосом прикрасила свято керівник вокального гуртка в Народному домі м. Трускавця Ольга Прокопик. А на завершення заходу гарним музичним дарунком для учасниць та гостей став виступ гурту «Time to dream» СЗШ №3.

За результатами оцінювання журі переможцями стали:

- у номінації «Міс Весна-2017» – Козар Ірена,

- у номінації «І віце-міс» – Михайляк Анастасія,

- у номінації «ІІ віце-міс» – Бельська Соломія,

- у номінації «Міс Елегантність» – Кирчей Анастасія,

- у номінації «Міс Чарівність» – Ковалик Василина,

- у номінації «Міс Посмішка» – Хамдан Марія,

- у номінації «Міс Оригінальність» – Макарець Світлана,

- у номінації «Міс Талант» – Гасиндич Уляна,

- у номінації «Міс Інтелект» – Мацигін Анна,

- у номінації «Міс Артистичність» – Абрамовська Софія,

- у номінації «Міс Привабливість» – Давидова Тереза,

- у номінації «Міс Грація» – Петришак Анастасія,

- у номінації «Міс Загадковість» – Теніхівська Анастасія,

- у номінації «Міс Фантазія» – Більо Надія,

- у номінації «Міс глядацьких симпатій» (за оцінюванням глядачів) – Петришак Анастасія.

Подяками міського голови за активну участь в організації проведення «Міс Весна-2017» нагороджені Панасевич Вероніка, Ганчарик Юлія, Глущенко Анастасія та Кафлик Софія.

Всі учасниці нагороджені заохочувальними подарунками від спонсорів.

Організатори конкурсу «Міс Весна-2017» висловлюють щиру подяку меценатам та благодійникам заходу:

- генеральним спонсорам: тур-оператору «Тур Галичина» – за подорож по Європі на двох для Міс Весна – 2017, та Школі краси «Art Studio» за сертифікати на 3, 2 , 1 тисячі грн. для переможців та на 500 грн. для учасниць,

- фірмі «Плеяда» за виготовлення банеру та афіш,

- фірмі «Тандем» за чудові квіти для всіх учасниць,

- ресторанам «Dolce Vita», «Козацька Корчма», «Е-мае», «Гетьман», «Пастель», «Я і Ти», «Дворик Лева», «Soho Terra», «Колиба», «Вавилон», «Клейнод», «Старе місто» за подарункові сертифікати на вечері для учасниць,

- санаторію «Молдова» за абонементи для відвідування SPA,

- кінотеатру «Злата» за квитки на перегляд фільмів,

- дельфінарію «Оскар» за сертифікати на шоу з дельфінами,

- «Studio Orion» за подарункову фотосесію,

- розважальному комплексу «Казанова» за подарункові сертифікати в боулінг,

- Львівській майстерні шоколаду та Майстерні карамелі за солодкі подарунки для учасниць,

- П.П. Беднарчуку – «Народна гуртівня»,

- Перевізнику конкурсу – «Інтертранстур»,

- ТзОВ «Фірма Т.С.Б.» Трускавецький завод мінводи «Нафтуся»,

- Палацу культури ім. Т.Шевченка в особі Михайла Миколайовича Кіселичника – за наданий зал.

А ще цьогорічна Міс Весна отримала “екстремальний” подарунок від Олега Слезінського, майстра спорту з автомобільного спорту, – поїздка в кріслі штурмана на тренуваннях «IAMC RALLY TEAM TRUSKAVETS».

Також організатори дякують ведучим свята Лесишак Людмилі та Чернявому Олегу за професіоналізм у проведенні конкурсу, а також відеооператору «Studio Orion» Віталію Циніцькому, який зробив професійну відеопрезентацію учасниць конкурсу «Міс Весна-2017».

Степан Гнатків, за інформацією відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради, фото Тетяни Вінницької

Трускавецький вісник

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