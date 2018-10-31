У Трускавці обрано делегата на Спільні збори суддів

1 листопада 2018 року відбулося засідання Ради суддів України, під час якого ухвалено рішення скликати ХVІ позачерговий з’їзд суддів України 19-20 грудня 2018 року. Члени ради суддів також затвердили План організаційних заходів підготовки та проведення найвищого форуму суддівського самоврядування. Також визначено, що спільні збори суддів місцевих загальних судів України повинні бути проведені до 26 листопада 2018 року. Зобов’язано голів місцевих загальних судів провести збори суддів у місцевих загальних судах по виборах таємним голосуванням делегатів на Спільні збори не пізніше, ніж за два тижні до дати проведення Спільних зборів.

Як інформує прес-служба Трускавецького суду, минулого тижня, а саме у четвер, 8 листопада, зборами суддів Трускавецького міського суду Львівської області делегатом на Спільні збори суддів місцевих загальних судів в Львівській області обрано суддю Василюк Тетяну Василівну.

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