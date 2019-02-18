Цього тижня (18-22 лютого) у Трускавці на базі ДЮСК «Спортовець» та готельно-курортного комплексу «Карпати» проходить Всеукраїнський юнацький тенісний турнір «Зимовий Трускавець». Головним суддею змагань є в.о. голови Федерації тенісу Львівської області, суддя Національної категорії з тенісу Анатолій Стасюк (інтерв`ю з ним в 2017 році можна прочитати тут). Головні завдання змагань: підготовка тенісистів до всеукраїнських змагань вищого рівня, удосконалення майстерності та виконання спортивних розрядів з тенісу.

Турнір «Зимовий Трускавець» проходить в нашому місті-курорті вже сімнадцятий рік поспіль. Він заснований у 2003 році Федерацією тенісу Львівською області і міським головою Трускавця (на той час Лев Грицак). Всі 17 років Лев Грицак був і залишається головним спонсором турніру – чи то в якості міського голови, чи тепер як генеральний директор «Карпат». Щорічно в турнірі бере участь від 40 до 80 спортсменів з різних областей України.

Трускавець знаний в Україні не лише як курорт, але й як тенісне місто. Тут підготовлено ряд спортсменів високого рівня, майстри спорту, чемпіони України, зокрема Ірена Микитин, Марта Гнатишин. Тренер ДЮСК «Спортовець» Ігор Микитин продовжує готувати спортсменів, котрі достойно представляють Трускавець на всеукраїнських змаганнях, а Україну на міжнародній арені. Новою зіркою на тенісному небосхилі України є вихованка Ігоря Микитина, трускавчанка Вікторія Карп`як. Без перебільшення можна сказати, що у Трускавці – одна з кращих тенісних шкіл Львівщини.

В «Зимовому Трускавці» в різні роки брали участь багато талановитих і провідних тенісистів в різних вікових категоріях з усіх куточків України та з зарубіжжя (США, Франції, Німеччини, Польщі, Угорщини, Словаччини, Білорусі, Молдови). Так, наприклад, в 2019 році в Турнірі Великого Шолому в Австралії взяла участь 24 ракетка світу серед жінок Леся Цуренко, яка в свій час була переможницею Всеукраїнського юнацького турніру “Зимовий Трускавець” до 12 років.

Теніс – це всебічно розвиваючий вид спорту, ним можна займатися починаючи з будь-якого віку. За один матч спортсмен пробігає від 3 до 5 кілометрів. Для кожного віку є відповідні м`ячі, які мають свій відскок, свою вагу.

Теніс – це культурний вид спорту, він дуже виховує. Перед заходом на корт спортсмен має привітатися з суперником, з суддею, а після закінчення має подякувати супернику незалежно від того чи виграв, чи програв.

Це елітний вид спорту, адже і обладнання дороге, і дві-три пари кросівок на рік потрібно, бо тенісист «стирає» їх на тенісних кортах. Та в Україні теніс досить популярний, поступається лише футболу. Тож відповідно і увага до змагань в цьому виді спорту доволі висока. А це означає, що популяризувати Трускавець можна і таким способом – через теніс та досягнення в ньому.

- Я просто закоханий у Трускавець, адже тут така аура, така атмосфера, пейзаж, гори Карпати, прекрасна природа! А як тут легко дихається! Тут м’якший клімат, ніж, наприклад, у Львові, м’якша зима, лагідне сонце, тому ми сюди із задоволенням їздимо. Я, для прикладу, три роки поспіль тут ще й лікувався, пив цілющу «Нафтусю», – зазначає головний суддя змагань, в.о. голови Федерації тенісу Львівської області, суддя Національної категорії з тенісу Анатолій Стасюк.

Проходить Всеукраїнський юнацький тенісний турнір «Зимовий Трускавець» за підтримки Трускавецької міської ради і особисто Трускавецького міського голови Андрія Кульчинського.

Побажаємо ж учасникам «Зимового Трускавця» вдалих виступів, заслужених перемог, а в майбутньому зіркового статусу учасників найпрестижніших тенісних змагань світу – Вімблдону та Турніру Великого Шолома.

На фото: кадри з цьогорічного «Зимового Трускавця» в ГКК «Карпати».

Володимир Ключак

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