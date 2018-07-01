У Трускавці «оселилися» нільський крокодил, імператорський пітон та інша екзотика

Нільський крокодил, імператорський пітон, мадагаскарські ігуани, варани та інші тварини знайшли свою нову домівку у Трускавці. Надзвичайна виставка з екзотичними тваринами запрацювала у Розважально-оздоровчому комплексі з дельфінами «Оскар» на постійній основі. Про це інформує відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ дельфінарію «Оскар».

Тераріум «EkZoterra» спільними зусиллями створило керівництво дельфінарію «Оскар» та зоопарку «Лімпопо». Виставку офіційно уже відкрито, тож будь-хто, хто полюбляє екзотичних плазунів, птахів чи мавпочок може завітати і ознайомитися з цими тваринками поближче.

Загалом у тераріумі можна побачити 25 видів тварин, привезених з Центральної та Південної Америки, Африки та Австралії. Серед них небезпечний нільський крокодил, імператорський пітон, мадагаскарські ігуани, варани, черепахи, яскраві пернаті папуги та какаду, милі лемури, мангусти лисячі, кінжаку, ігрунки звичайні, саймірі тощо. Помилуватися цією екзотикою бажаючі можуть щодня з 10 до 18 години.

«Для цих тварин ми створили максимально комфортні умови для проживання, що в принципі було найважчим у підготовці даної живої виставки. Відповідно ми зробили і оздобили акваріуми та клітки, враховуючи потреби кожного виду. Тож сподіваємося, що нашим новим мешканцям буде у нас добре. Тепер бажаючі познайомитися поближче зі світом тварин – як морським так і екзотичним, можуть сміло приїздити у наш комплекс на цілий день», – зазначили в адміністрації «Оскару».

Нагадаємо, що у Розважально-оздоровчому комплексі «Оскар» можна щодня переглянути захоплююче шоу із чорноморськими дельфінами та морськими котиками, відвідати тераріумі «EkZoterra» і перекусити смачними бургерами в кафе швидкого харчування Burger Club, що на другому поверсі дельфінарію.

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