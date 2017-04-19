У Трускавці перебуває делегація з Ізраїлю

У Трускавці проходить прес-тур журналістів з Ізраїлю. Представники ізраїльських ЗМІ оглянули Трускавець та побували в окремих оздоровницях міста-курорту, зокрема і в готельно-курортному комплексі «Карпати». Генеральний директор оздоровниці Лев Грицак розповів гостям про цілющі води Трускавця та озокерит, торкнувся питань цінової політики, дозвілля відпочивальників, переваг відпочинку у Трускавці в цілому та в «Карпатах» зокрема. Детальніше на медичних аспектах, показаннях для лікування у Трускавці, методиках лікування та діагностики зупинився головний лікар ГКК «Карпати» Володимир Цимбрила.

Представники ізраїльських ЗМІ мали можливість задати ряд питань, на які отримали вичерпні відповіді. Супроводжує гостей начальник управління розвитку міста Наталія Скибак.

Слід зазначити, що за останні два роки кількість відпочивальників з Ізраїлю у Трускавці має тенденцію до зростання. Для прикладу, у згадуваному вище ГКК «Карпати» кількість громадян Ізраїлю в 2016 році була втричі більшою порівняно з 2015 роком.

Трускавецький вісник

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