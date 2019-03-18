Узбекистан – країна в Середній Азії, громадяни якої відпочивають та оздоровлюються в Трускавці ще з часів Радянського Союзу. Кількість відпочивальників з Узбекистану в нашому місті-курорті могла б бути більшою, і над цим працюють представники оздоровниць та влади міста.

Сьогодні, 26 березня, з робочим візитом у Трускавці перебуває делегація з Узбекистану. В готельно-курортному комплексі «Карпати» відбулася робоча зустріч керівництва комплексу з учасниками делегації. Заступник генерального директора «Карпат» Петро Суда розповів про оздоровницю та її потенціал, а головний лікар Володимир Цимбрила зупинився на властивостях трускавецьких мінеральних вод та діагностично-медичній базі санаторію. Про взаємовигідність співпраці поспілкувався та на запитання гостей відповів заступник гендиректора ГКК «Карпати» Руслан Пристай.

Гості з сонячного Узбекистану після ознайомчої екскурсії містом ще мають зустріч з міським головою Трускавця (о 16.00).

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