У Трускавці під час пожежі загинув 64-річний чоловік

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 13 січня о 09:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Трускавець на вул. Суховоля, 38. Пожежа виникла в квартирі в цегляному одноповерховому трьохквартирному житловому будинку.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи 7 ДПРЧ м. Трускавець. Під час проведення розвідки пожежі у квартирі було виявлено тіло власника, 1954 р.н.

Пожежу локалізували о 10:24 та ліквідували о 10:38. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 12 кв.м, пошкоджено двері та стіни на площі 16 кв.м та покриття на площі 9 кв.м. До ліквідації займання залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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