У Трускавці після зіткнення з вантажівкою водій «Хюндаі» потрапив у лікарню

Дорожньо-транспортна пригода сталась 21 листопада близько 9.50 на вулиці Мазепи у місті Трускавець. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «ТАТА», яким керував 61-річний мешканець Пустомитівського району та «Хюндаі», за кермом якого перебував 36-річний місцевий мешканець. Водій легковика був доставлений у лікарню.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Львівської області
Останні коментарі