У Трускавці після зіткнення з вантажівкою водій «Хюндаі» потрапив у лікарню

By  | 22.11.2018 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода сталась 21 листопада близько 9.50 на вулиці Мазепи у місті Трускавець. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «ТАТА», яким керував 61-річний мешканець Пустомитівського району та «Хюндаі», за кермом якого перебував 36-річний місцевий мешканець. Водій легковика був доставлений у лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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