У Трускавці почали накривати майданчики для збору сміття

By  | 27.05.2019 | Filed under: Новини

Сьогодні, 27 травня, у Трускавці встановили перше накриття над майданчиком для збору твердих побутових відходів. Майданчик накрили неподалік будинків №№ 51 та 55 на вул. Сагайдачного. Про це повідомив депутат Трускавецької міської ради від цього округу Андрій Степаненко (фракція «Громадянська позиція»). Роботи здійснені за кошти місцевого бюджету.

Як зазначає Андрій Степаненко, накриття зроблено на совість, і їх ніхто не вкраде. Цим депутат натякає на контейнери, котрі були закуплені попереднім надавачем послуг з вивозу ТПВ (ДВ «Еко-світ», м. Борислав) за кошти трускавчан, а потім, після зміни надавача послуг, таємно вивезені з міста.

Ще одне накриття над сміттєвим майданчиком встановлять найближчим часом на вул. Довженка, а далі роботи будуть продовжені на інших майданчиках міста Трускавця.

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